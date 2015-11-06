У Горлівці невідомі озброєні люди заарештували головного лікаря міської лікарні

Головного лікаря горлівської міської лікарні №1 Вадима Іваннікова заарештували невідомі озброєні люди. Арешт відбувався на площі перед будівлею виконкому.

Про це у соцмережах пишуть місцеві жителі, повідомляють «Новини Донбасу».

Точна причина затримання Іваннікова не відома, проте горлівчани сходяться на думці, що Іванніков відмовився співпрацювати з окупаційною владою.

Раніше Іванніков був відомий як заступник голови Горлівської міської організації Партії регіонів.

При цьому сайт міста Горлівки повідомляє, що головний лікар міськлікарні був затриманий після засідання медради. «Все було в стилі екшн, з маски шоу... Причину затримання з'ясовуємо», йдеться в повідомленні, і зазначається ,що, за наявною оперативною інформацією, Іванніков є прихильником «проукраїнських» поглядів.