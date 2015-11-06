У Києві епідемічний підйом захворюваності на вірусний гепатит А

У Києві на 2015-16 роки припадає пік захворюваності на вірусний гепатит А.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Департамент охорони здоров'я КМДА та ГУ Держсанепідслужби в Києві попереджають про зростання захворюваності на вірусний гепатит А серед населення та вживають заходів щодо недопущення поширення інфекційного захворювання серед населення.

За інформацією головного санітарного лікаря м. Києва Олега Рубана, періодичне підвищення рівнів захворюваності властиво для епідемічного процесу при вірусному гепатиті А. Тому підйом, який спостерігаємо в столиці на даному етапі, є закономірним.

«Підйом захворюваності почався в 2013 році, і пік припадає на 2015-16 роки. Останній раз такий підйом зафіксований у 2004-2006 рр. В таких мегаполісах, як Київ, захворюваність більша, адже тут більше організованих дитячих колективів», – пояснив Рубан.

Так, за 10 місяців поточного року в місті Києві зареєстровано 367 випадків захворювань на вірусний гепатит А, що на 36,6% вище показника аналогічного періоду за минулий рік.