Вінниччина: лікарів підозрюють у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинили смерть дитини
16:38, 06 листопада 2015Новини регіонів
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Прокуратурою Тростянецького району здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками, яке могло спричинити смерть 10-річної дитини.
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Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Вінницької області, установлено, що 10-річний хлопчик 27 жовтня поступив в реанімаційне відділення Тростянецької центральної районної лікарні зі скаргами на біль в животі, проте 1 листопада 2015 помер.
Прокуратурою Тростянецького району здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному 3 листопада Тростянецьким РВ УМВС у Вінницькій області до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 140 КК України за фактом неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками Тростянецької центральної районної лікарні.
Досудове розслідування триває, проводяться необхідні слідчі дії.
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