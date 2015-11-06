Вінниччина: лікарів підозрюють у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинили смерть дитини

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Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Вінницької області, установлено, що 10-річний хлопчик 27 жовтня поступив в реанімаційне відділення Тростянецької центральної районної лікарні зі скаргами на біль в животі, проте 1 листопада 2015 помер.

Прокуратурою Тростянецького району здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному 3 листопада Тростянецьким РВ УМВС у Вінницькій області до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 140 КК України за фактом неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками Тростянецької центральної районної лікарні.

Досудове розслідування триває, проводяться необхідні слідчі дії.