Прокуратура розслідує невиплату понад 1 млн грн зарплати працівникам санаторію в Моршині

У Львівській області прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом невиплати заробітної плати працівникам санаторію «Пролісок» у місті Моршин на суму 1,1 млн грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області, минулого тижня розпочато кримінальне провадження за фактом грубого порушення посадовими особами ТОВ «Моршинський санаторій «Пролісок» для дітей з батьками» законодавства про працю, зокрема невиплати заробітної плати підлеглим на загальну суму 1,1 млн грн.

Триває розслідування.