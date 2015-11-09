Прокуратура розслідує невиплату понад 1 млн грн зарплати працівникам санаторію в Моршині

14:42, 09 листопада 2015
Новини регіонів
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Минулого тижня розпочато кримінальне провадження за фактом грубого порушення посадовими особами ТОВ «Моршинський санаторій «Пролісок» для дітей з батьками» законодавства про працю.

Открыто уголовное производство по факту невыплаты заработной платы работникам санатория

У Львівській області прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом невиплати заробітної плати працівникам санаторію «Пролісок» у місті Моршин на суму 1,1 млн грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області, минулого тижня розпочато кримінальне провадження за фактом грубого порушення посадовими особами ТОВ «Моршинський санаторій «Пролісок» для дітей з батьками» законодавства про працю, зокрема невиплати заробітної плати підлеглим на загальну суму 1,1 млн грн.

Триває розслідування.

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