Прокуратура розслідує невиплату понад 1 млн грн зарплати працівникам санаторію в Моршині
14:42, 09 листопада 2015Новини регіонів
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Минулого тижня розпочато кримінальне провадження за фактом грубого порушення посадовими особами ТОВ «Моршинський санаторій «Пролісок» для дітей з батьками» законодавства про працю.
Відкрито кримінальне провадження за фактом невиплати заробітної плати працівникам санаторію «Пролісок» / Фото: uapress.info
У Львівській області прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом невиплати заробітної плати працівникам санаторію «Пролісок» у місті Моршин на суму 1,1 млн грн.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області, минулого тижня розпочато кримінальне провадження за фактом грубого порушення посадовими особами ТОВ «Моршинський санаторій «Пролісок» для дітей з батьками» законодавства про працю, зокрема невиплати заробітної плати підлеглим на загальну суму 1,1 млн грн.
Триває розслідування.
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