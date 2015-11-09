В Одеській області 20 осіб отруїлися тістечками

У Балтському районі Одеської області близько 20 осіб госпіталізовано з харчовим отруєнням.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні ДСНС області, наприкінці минулого тижня в Балтську районну лікарню поступили жителі району, у яких спостерігаються симптоми отруєння: розлад шлунку, висока температура, зневоднення і слабкість.

В обласному управлінні ДСНС не змогли назвати точну кількість постраждалих, уточнивши, що, за різними оцінками, постраждали 20 осіб, які напередодні їли тістечка.

«Всі потерпілі, в основному, дорослі, напередодні їли тістечка, які купували в буфеті швейної фабрики і в місцевих магазинах. Зараз у стаціонарі – 17-18 осіб. Є підозра на сальмонельоз. Проводяться дослідження», - зазначили в управлінні.

Стан потерпілих медики оцінюють як середньої тяжкості.