Невдоволений пацієнт у Києві "замінував" лікарню

Як повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції України в місті Києві, після надходження повідомлення про закладення вибухівки в медичному закладі на Подолі на місце події виїхала слідчо-оперативна група райуправління столичної поліції та спеціалісти-вибухотехніки.

Будівлю та прилеглу до неї територію ретельно обстежили, жодних підозрілих предметів не виявили. Евакуація не проводилася.

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Правоохоронці оперативно з’ясували, що анонімний дзвінок надійшов із таксофону, встановленого в одному із корпусів лікарні.

Згодом встановили й самого додзвонювача: ним виявився 24-річний пацієнт медичного закладу. Чоловік таким чином вирішив висловити своє незадоволення тим, що його не відпускали додому.

Столичні правоохоронці нагадують, що завідомо неправдиве повідомлення про замінування тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.