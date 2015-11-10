Кияни 13-14 листопада зможуть безкоштовно перевірити рівень цукру в крові
16:57, 10 листопада 2015Новини регіонів
2102
Захід проводиться за підтримки громадської організації «Серце нації» у 32-х закладах охорони здоров'я усіх столичних районів з 09.00 до 12.00.
Всім бажаючим безкоштовно вимірюватимуть рівень цукру в крові для профілактики і
раннього виявлення діабету / Фото: УНІАН
У Києві 13 та 14 листопада пройде інформаційно-профілактична акція, присвячена Всесвітньому дню діабету, в ході якої жителі столиці зможуть безкоштовно перевірити рівень цукру в крові.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.
Захід проводиться за підтримки громадської організації «Серце нації» у 32-х закладах охорони здоров'я усіх столичних районів з 09.00 до 12.00.
Зокрема, всім бажаючим безкоштовно вимірюватимуть рівень цукру в крові для профілактики та раннього виявлення діабету.
Дізнатися перелік закладів охорони здоров'я Києва, де будуть вимірювати рівень цукру в крові, можна за посиланням https://kievcity.gov.ua/news/30843.html
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter