На Тернопільщині відкрили провадження за фактом жорстокого поводження із пацієнтами психоневрологічного будинку-інтернату

На Тернопільщині відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження із пацієнтами Бережанського психоневрологічного будинку-інтернату.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до Бережанського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області 9 листопада надійшло повідомлення від регіонального координатора Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, який повідомив, що в психоневрологічному будинку-інтернаті порушують права людини.

Працівники поліції на місці події виявили ряд грубих порушень, зокрема – незаконне позбавлення волі двох пацієнтів інтернату, жорстоке поводження з ними та неналежні умови утримання.

За фактом злочину відкрито кримінальне провадження згідно ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

За даними Уповноваженого ВР України з прав людини в Тернопільській області Володимира Шевченка, під час візиту без попередження в Бережанський психоневрологічний інтернат в тісній кімнаті з металевою решіткою на дверях було виявлено двох людей. Вони перебували в приміщенні без електричного освітлення, води та свіжого повітря. В «карцері» страшенно смерділо, оскільки не було туалету, пацієнтам в кімнаті лишили лише відро для справляння потреб.

Чоловіки розповіли, що один попав в «карцер» через конфлікт з водієм директора, інший – через спробу втечі з інтернату. Один перебував в нелюдських умовах з початку жовтня, другий – з 20 жовтня.