У Святогірську психологи почали працювати з сиротами з Донбасу

З 10 листопада в Святогірську в дитячому таборі «Смарагдове місто», де проживають евакуйовані з Донецької області діти-сироти, почали роботу психологи. Допомога дітям з інтернатних установ є особливо важливою, оскільки діти, позбавлені батьківської уваги і турботи, складніше переживають наслідки війни. Психологічну допомогу надають фахівці Штабу Ріната Ахметова, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу.

Діти-сироти знаходяться в більш уразливому становищі, оскільки мають «подвійну» психологічну травму. Спочатку вони втратили сім'ї. Потім, побічно або прямо, стали свідками війни. Їх дитячі будинки і центри опіки були евакуйовані, через що діти були змушені знову адаптуватися до нових людей і умов. Пережити все це – величезний стрес.

«Ми були в «Смарагдовому місті» місяць тому. Але знову повернулися, щоб продовжити роботу з дітьми. На жаль, якщо у дитини немає сім'ї, незважаючи на всі старання колективу навчального закладу, їй складніше інтегрувати пережитий військовий досвід, і зрозуміти, де добро, а де зло, що страшно, а що ні. На це і спрямована робота психологів Гумштабу, а також на формування у дітей образу «Я» у тих складних умовах, при яких їм довелося змінювати порядок життя і підлаштовуватися під нові особливості зовнішнього світу. Світу, в якому крім відсутності сім'ї, гримить війна», – пояснила Олена Лук'янчук, координатор Психологічної служби Штабу.

Читайте також90% важкохворих дітей Донбасу, які звернулися за ліками, проживають на підконтрольних територіяхПсихологи планують у листопаді здійснити кілька заїздів мобільних груп, які проведуть по 5 розвиваючих занять з кожною дитиною, евакуйованою з гарячих точок Донецької області в Святогірськ. У «Смарагдовому місті» 380 таких дітей. Це, безумовно, – велике навантаження для колективу табору, тому психологи Гуманітарного штабу планують також провести тренінги для співробітників, щоб допомогти їм впоратися з покладеною відповідальністю. «Нам дуже важливо допомогти колективу знайти нові патерни до своєї роботи. Це не тільки полегшить роботу працівників, але і допоможе дітям поліпшити взаємодію один з одним і з колективом», – розповіла Олена Лук'янчук.

Психологічна допомога – один з основних напрямків роботи Гуманітарного штабу Ріната Ахметова. За півтора роки роботи понад 33,5 тисячі осіб отримали допомогу, з них 30 тисяч – діти.