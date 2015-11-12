У Сумській області додатково щеплено від поліомієліту вже понад 42,5 тис. дітей

У Сумській області додатково щеплено від поліомієліту вже понад 42,5 тисячі дітей.

Як повідомив УНІАН начальник управління охорони здоров'я Сумської облдержадміністрації Сергій Бутенко, такі результати в регіоні першого з трьох турів додаткової імунізації від поліомієліту.

Партії вакцин, яку надала Канада, повністю вистачило для проведення першого туру: в області щеплено 42 570 тис. дітей, що становить 73,8% від цільової групи. Це вище всеукраїнського показника у 53,7%», – зазначив чиновник.

За його словами, до першого і другого туру додаткової хвилі вакцинації підлягають діти у віці від 2 місяців до 6 років, яких в області – 57 тис. 646. У третій тур будуть включені діти у віці до 10 років.

«Загалом область отримала 65,2 тис. доз оральної поліомієлітної вакцини і 13,4 тис. доз інактивованої поліомієлітної вакцини, чого достатньо для початку другого туру імунізації», – запевнив Бутенко.