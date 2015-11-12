Лише одного курсу антибіотиків досить, щоб порушити мікрофлору на цілий рік

А це потенційно може призвести до розвитку лікарської стійкості, передає meddaily.ru з посиланням на Medical News Today. Вчені досліджували мікрофлору 66 здорових британців і шведів. Людям виписували різні антибіотики, по одному курсу (ципрофлоксацин, кліндаміцин, амоксицилін, міноциклін), або плацебо.

Збиралися зразки калу і слини на початку дослідження, відразу після прийому антибіотиків, через 1, 2, 4 і 12 місяців після закінчення курсу. Аналіз виявив велику відмінність у мікрофлорі після вживання антибіотиків. Плюс, у мікроорганізмів, що вижили після курсу лікування, з'являлися гени стійкості. А ось мікрофлора у роті відновлювалася за кілька тижнів.

Так, різноманітність страждала (показував аналіз калу) терміном до 4 місяців при використанні кліндаміцину і до 12 місяців при використанні ципрофлоксацину. У роті зміни трималися протягом приблизно тижня. А ось амоксицилін більшою мірою пов'язувався з появою генів стійкості.