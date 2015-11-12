Рінат Ахметов не має наміру припиняти надавати допомогу Донбасу

До кінця 2015 року Гуманітарний штаб планує доставити на Донбас не менше 600 тисяч продуктових наборів. Про це сьогодні на брифінгу розповіла координатор Штабу Римма Філь, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу.

«На всі чутки про швидке завершення місії Гуманітарний штаб заявляє – Рінат Ахметов не має наміру припиняти надавати допомогу доти, поки в ній мають потребу люди. Наші соціологічні дослідження і шквал дзвінків на гарячу лінію говорять про те, що потреба в допомозі не зменшилася. Тому всі наші проекти з надання продуктової, адресної та психологічної допомоги продовжують працювати з урахуванням основних потреб найбільш незахищених категорій мирних жителів Донбасу», – запевнила Філь.

Читайте такожПсихологи штабу Ахметова розробили курс "Діти і війна"Щоб забезпечити запас продуктових наборів на всіх пунктах видачі у січні 2016 року, вже в грудні Штаб збільшить інтенсивність доставки гуманітарної допомоги на непідконтрольні владі території Донецької і Луганської областей. Це пов'язано з імовірною перевантаженістю пунктів пропуску напередодні новорічних свят.

Для виконання поставлених завдань Штабом Ріната Ахметова найближчим часом заплановано викупити 11 тисяч тонн продуктів вітчизняного виробництва, щоб сформувати і видати понад 600 тисяч наборів виживання людям.

«Деякі постачальники ставлять ці плани під загрозу зриву, затягуючи терміни поставок. Зокрема, зараз це особливо актуально для закупівель великих партій макаронних виробів, – зазначила Римма Філь. – Але Штаб готовий до такого виклику – ми проводимо електронні торги, шукаємо нових постачальників. Також ми розглядаємо можливі варіанти заміни макаронів і круп в продуктових наборах».

Крім продуктової гуманітарної допомоги, у 2016 році мобільні бригади волонтерів Штабу будуть доставляти товари побутової хімії у найвіддаленіші населені пункти. За 5 місяців роботи «мобільні» волонтери відвідали вже понад 180 сіл, селищ і малих міст по обидві сторони лінії зіткнення, виявивши гостру потребу місцевих жителів у шампуні, милі та інших засобах особистої гігієни. За словами координатора Штабу, дуже важливо, щоб надана допомога була актуальна і затребувана, тому доставку та видачу засобів гігієни в глибинку Донбасу Штаб розглядає як одне з найбільш перспективних напрямків на 2016 рік.

«Штаб продовжує працювати. Звичайно, ми дивимося в майбутнє і сподіваємося на те, що на зміну програмам військового часу прийдуть проекти мирного часу. Але сьогодні ми ще раз хочемо підкреслити, що Рінат Ахметов буде допомагати своїм землякам доти, поки це буде необхідно», – підсумувала Римма Філь.

За весь час роботи, з серпня 2014 року, Штаб Ріната Ахметова видав 5 млн. 257 тис. дорослих і 381 тис. дитячих продуктових наборів по обидві сторони лінії зіткнення.