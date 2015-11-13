У лікарні Тернополя виявили відсутність закупленого медичного обладнання

Як повідомив УНІАН в. о. начальника слідчого управління головного управління Національної поліції в Тернопільській області Сергій Осадца, зараз правоохоронці встановлюють, на якому етапі зникло дороговартісне обладнання, яке було закуплене для тернопільського перинатального центру.

«Замовником обладнання було управління капітального будівництва облдержадміністрації. Воно отримало ящики і передало їх на зберігання на базу Спецмедпостачання. База передала їх в департамент охорони здоров’я ОДА, ті передали комісії при ОДА, до складу якої входило 6 осіб. При всіх передачах ніхто ящиків не розпаковував. Коли ж обладнання спрямували у перинатальний центр, то виявилося, що частини обладнання на суму понад 1 млн грн, яке мало використовуватися для операцій, немає», – розповів Осадца.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Зараз правоохоронці з'ясовують: обладнання відсутнє з вини постачальника чи воно зникло уже в Тернополі.