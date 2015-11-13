В аптеках Києва пройдуть безоплатні консультації ендокринологів

До Всесвітнього дня діабету та з метою раннього виявлення цієї хвороби з 16 до 20 листопада в 14-ти аптеках Києва триватимуть безплатні консультації лікарів-ендокринологів, сімейних лікарів і терапевтів.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на Департамент охорони здоров’я. Консультації триватимуть з 11:00 до 13:00. Проектом охоплено 14 аптек комунального підприємства «Фармація» (в тому числі, дві дитячі аптеки). Перелік аптек доступний за посиланням http://kievcity.gov.ua/news/30957.html

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