У Києві 9 учнів гімназії госпіталізовано через отруєння невідомою хімічною речовиною

15:33, 13 листопада 2015
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Дев’ятеро учнів 9-го класу столичної гімназії «Слов’янський ліцей» (Дарницький район Києва) госпіталізовані в результаті отруєння хімічною речовиною невідомого походження.

капельница / Фото: УНИАН

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за попередньою інформацією Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА, речовину приніс до класу один зі школярів.

Через отруєння у дітей спостерігається кашель, нудота, біль у горлі. Постраждалі школярі перебувають у лікувальних закладах. Забезпечено постійний моніторинг стану здоров’я дітей.

Клас ізольовано, там працюють спеціалісти Головного управління Держсанепідслужби у м. Києві, які здійснюють у приміщенні лабораторні заміри.

Більш детальна інформація про інцидент буде отримана лише за результатами висновків фахівців міської СЕС.

Вся інформація передана до правоохоронних органів, ведеться слідство.

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