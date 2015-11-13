У Києві 9 учнів гімназії госпіталізовано через отруєння невідомою хімічною речовиною
Дев’ятеро учнів 9-го класу столичної гімназії «Слов’янський ліцей» (Дарницький район Києва) госпіталізовані в результаті отруєння хімічною речовиною невідомого походження.
У Києві 9 учнів гімназії госпіталізовано в результаті отруєння невідомою хімічною речовиною / Фото: УНИАН
Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за попередньою інформацією Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА, речовину приніс до класу один зі школярів.
Через отруєння у дітей спостерігається кашель, нудота, біль у горлі. Постраждалі школярі перебувають у лікувальних закладах. Забезпечено постійний моніторинг стану здоров’я дітей.
Клас ізольовано, там працюють спеціалісти Головного управління Держсанепідслужби у м. Києві, які здійснюють у приміщенні лабораторні заміри.
Більш детальна інформація про інцидент буде отримана лише за результатами висновків фахівців міської СЕС.
Вся інформація передана до правоохоронних органів, ведеться слідство.