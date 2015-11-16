Житомирська дитяча лікарня отримала новий реанімобіль

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, сучасну карету швидкої допомоги марки «Mercedes» отримала Централізована дитяча міська лікарня м. Житомира 13 листопада.

За словами головного лікаря цієї лікарні Володимира Башека, реанімобіль обладнаний необхідними пристроями для реанімації тяжкохворих дітей. Це- найбільш безпечний автомобіль, який обладнаний відповідно до міжнародних норм та стандартів.

Лікарі сподіваються, що завдяки подарунку зможуть надавати більш швидку та кваліфіковану допомогу тяжкохворим маленьким пацієнтам.

Автомобіль був перевіреніий за датськими стандартами і відповідає їхнім нормам, містить гідравлічну регулюючу койку, спеціальні прибори, що фіксують людину, обігрівачі для плазм.

Житомир неодноразово отримував допомогу від німців, голландців, японців. Це- вже сьомий реанімобіль, привезений і подарований Житомиру. "Ще один такий реанімобіль благодійники планують передати Житомирській обласній лікарні ім.. Гербачевського, а в понеділок,16 листопада, такий реанімобіль отримає від благодійників 26-та Бердичівська артилерійська бригада та через пару днів він піде в зону АТО",- зазначають у міськраді.

Довідка УНІАН. Щороку у Централізованій дитячій міській лікарні Житомира лікується понад 12 тис дітей. Кожна третя дитина поступає в нелегкому стані і потребує невідкладної допомоги. Щотретя дитина потрапляє до лікарні у важкому стані й потребує невідкладної допомоги.