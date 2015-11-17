Чи повернуть державі лікувально-оздоровчий комплекс "Оріон"?

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, 16 листопада це наглядове відомство звернулося в суд з позовом про витребування нерухомого майна з незаконного володіння фізичних осіб.

«Прокуратура вимагає повернути державі приміщення лікувально-оздоровчого комплексу «Оріон» площею майже 14 тис. кв. м, вартістю понад 16 млн гривень, які розташовані по вулиці Літературній в Одесі», - сказали в прес-службі, уточнивши, що підставою позову стало незаконне відчуження зазначеного майна у жовтні цього року.

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Крім того, прокуратура Малиновського району Одеси здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом неправомірного відчуження будівель ПАТ МВО «Оріон» (ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 388, ч. 5 ст. 191 , ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України).

«З метою запобігання неправомірного відчуження державного нерухомого майна районна прокуратура відстоює принципову і послідовну позицію в суді про накладення арешту на приміщення лікувально-оздоровчого комплексу», - додали в прес-службі.