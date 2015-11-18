В Одесу доставлено 16 бійців, поранених в зоні АТО

09:55, 18 листопада 2015
Новини регіонів
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Прибув борт. 16 хлопців, 7 тяжких. Багато отримали поранення за останній тиждень.

Раненых военнослужащих доставили самолетом / Фото: УНИАН

В Одесу доставлено 16 бійців, поранених в зоні проведення антитерористичної операції.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав волонтер Андрій Танцюра.

За його даними, військовослужбовців доставили літаком.

«Прибув борт... 16 хлопців...7 важких. Багато отримали поранення за останній тиждень», - написав Танцюра.

Як повідомлялося, в останні 10 днів бойовики посилили обстріл позицій українських військ в зоні АТО.

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