В Одесу доставлено 16 бійців, поранених в зоні АТО
09:55, 18 листопада 2015Новини регіонів
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Прибув борт. 16 хлопців, 7 тяжких. Багато отримали поранення за останній тиждень.
Поранених військовослужбовців доставили літаком / Фото: УНІАН
В Одесу доставлено 16 бійців, поранених в зоні проведення антитерористичної операції.
Про це на своїй сторінці в Facebook написав волонтер Андрій Танцюра.
За його даними, військовослужбовців доставили літаком.
«Прибув борт... 16 хлопців...7 важких. Багато отримали поранення за останній тиждень», - написав Танцюра.
Як повідомлялося, в останні 10 днів бойовики посилили обстріл позицій українських військ в зоні АТО.
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