В Одесу доставлено 16 бійців, поранених в зоні АТО

Прибув борт. 16 хлопців, 7 тяжких. Багато отримали поранення за останній тиждень.

В Одесу доставлено 16 бійців, поранених в зоні проведення антитерористичної операції. Про це на своїй сторінці в Facebook написав волонтер Андрій Танцюра. За його даними, військовослужбовців доставили літаком. «Прибув борт... 16 хлопців...7 важких. Багато отримали поранення за останній тиждень», - написав Танцюра. Як повідомлялося, в останні 10 днів бойовики посилили обстріл позицій українських військ в зоні АТО.

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