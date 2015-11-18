Одещина: школяра вкусив скажений собака

Як повідомили УНІАН в Ізмаїльській райдержадміністрації, минулого тижня на неповнолітнього жителя села Багате напав собака, коли він повертався зі школи. Собака вкусив хлопчика за ногу. Дитину було госпіталізовано до лікарні Ізмаїла, де зараз проходить вакцинацію.

Собаку жителі села вбили й закопали. Проте за наполяганням адміністрації села, наступного дня труп собаки викопали й відправили на експертизу.

Згідно з висновком Одеської філії Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, собака був хворий на сказ.

На підставі цих результатів надзвичайна протиепізоотична комісія оголосила з 17 листопада карантин по сказу тварин на території села Багате.

Ізмаїльській районній лікарні ветеринарної медицини доручено терміново розробити план заходів щодо ліквідації та профілактики захворювання на сказ на вищезазначеній території та забезпечити контроль за його виконанням.

Також буде проведено в цій зоні профілактичну вакцинацію й ревакцинацію проти сказу собак і котів.

Селищному керівництву доручено оперативно вжити заходів щодо відстрілу бездомних собак і котів на території населених пунктів.

Керівництву мисливських товариств необхідно вжити аналогічних заходів із врегулювання кількості популяції диких м'ясоїдних і безпритульних собак та котів на території мисливських угідь.