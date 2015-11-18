У двох селах Одеської області оголошено карантин у зв'язку з виявленням скажених тварин

У двох селах Балтського району Одеської області оголошено карантин у зв'язку з виявленням скажених лисиці і собаки.

Як повідомили УНІАН у Балтській райдержадміністрації, 17 листопада під головуванням голови райдержадміністрації Олеся Вітряного відбулося засідання районної державної надзвичайної протиепізоотичної комісії.

В ході засідання керівництво Балтської районної державної лікарні ветмедицини доповіло про виявлення сказу лисиці на території Кармелюківської сільської ради, а також про виявлення аналогічного захворювання собаки в селі Плоске.

Як зазначили в РДА, у зв'язку з цим прийнято рішення про оголошення карантину на цих територіях.

«Крім того, розглянуто питання про впровадження заходів щодо недопущення африканської чуми свиней на територію Балтського району та про готовність до оперативного реагування всіх задіяних служб на випадок виникнення спалаху вірусу АЧС», - повідомили в райадміністрації.

У рамках профілактичних заходів посилено контроль на відповідній території та припинено діяльність стихійних ринків у двох населених пунктах, що межують із Савранським районом, де раніше виявлено спалах АЧС.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня в Ізмаїльському районі Одеської області госпіталізовано дитину, вкушену скаженим собакою.

У зв'язку з цим 17 листопада оголошено карантин із сказу тварин на території села Багате Ізмаїльського району Одеської області.

26 жовтня у селі Кам’яне Савранського району області зафіксовано спалах африканської чуми свиней, у зв'язку з чим створено штаб з ліквідації надзвичайної ситуації та в селі оголошено карантин.