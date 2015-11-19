У Києві запровадили гарячу лінію для повідомлень про роботу бригад екстреної меддопомоги

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що відповідне рішення прийнято в Департаменті охорони здоров’я з метою вдосконалення механізму зворотного зв’язку з пацієнтами та для підвищення рівня якості надання медичної допомоги.

За словами директора Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Анатолія Вершигори, показники роботи цієї служби значно поліпшилися у порівнянні з попередніми роками. По-перше, час доїзду бригад на виклик сьогодні відповідає нормативам (10 хвилин) у 92% випадках (в 2014 – 87%), по-друге, бригади забезпечені лікарськими засобами та виробами медичного призначення за рахунок бюджетних коштів та субвенції з Державного бюджету, по-третє, цього року збільшено кількість автомобілів «швидких».

«Все це позначилося на якості надання меддопомоги. Скарг киян на незадовільну роботу нашої служби значно поменшало», – сказав Вершигора.

«Ми повинні зробити все можливе, щоб заспокоїти киян, не допустити розхитування ситуації, що, можливо вигідно окремим «зацікавленим» особам та організаціям. З іншого боку, ми зобов’язані знати про кожен факт непрофесійного поводження наших лікарів, щоб адекватно реагувати. Тож, «гаряча лінія» 278-41-91 має стати дієвим інструментом на шляху вдосконалення столичної служби екстреної медичної допомоги», – наголосив він.