В Одесі у вагітної жінки виявлено черевний тиф

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Державної санітарно-епідеміологічної служби Одеської області, 2 листопада, коли у жительки міста з'явився кашель і невисока температура, вона почала самостійно приймати жарознижуючі препарати.

Через три дні, після підвищення температури до 38 градусів, жінка, термін вагітності якої 24 тижні, звернулася за медичною допомогою в жіночу консультацію.

«Оскільки хвора, у якої 3-я вагітність, перебуває на обліку у зв'язку з вагітністю, її направили до сімейного лікаря. Останній направив пацієнтку на госпіталізацію з попереднім діагнозом «гострий пієлонефрит після перенесеного ГРВІ», - повідомили у відомстві, додавши, що до лікарні жінку було доставлено 9 листопада машиною швидкої допомоги. У приймальному відділенні їй було поставлено попередній діагноз «гострий 2-сторонній пієлонефрит, гостра 2-стороння пневмонія», жінку направили у відділення пульмонології.

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Після R-обстеження діагноз – «гострий бронхіт», патологій у нирках і черевній порожнині не виявили. Оскільки після призначення антибіотиків температура тіла не знижувалася, і з'явилися болі в животі, хвору перевели у відділення інтенсивної терапії з підозрою на шлунково-кишкову кровотечу.

Як зазначили в управлінні, результат бактеріологічного дослідження крові було отримано на поточному тижні. Зокрема, в посіві виділено Salmonella typhi. Хвору з діагнозом «черевний тиф» на даний час переведено до інфекційної лікарні.

За даними СЕС, пацієнтка працює прибиральницею на станції технічного обслуговування. Зараз фахівці визначають коло контактних осіб за місцем роботи для бактеріологічного обстеження. Контактних родичів за домашньою адресою хворої обстежено. За словами потерпілої, родина купує продукти в супермаркетах, в домашніх умовах вживають кип'ячену водопровідну воду, на роботі - питну воду з кулерів.

За місцем роботи жінки фахівці для лабораторного аналізу відібрали 20 змивів на патогенну мікрофлору, 3 проби води (водопровідна, очищена, кулер), пробу стічних вод.

Фахівці відділення дезинфектології ГУ «Одеської обласної лабораторний центр ДСЕС України» провели дезинфекцію за місцем роботи і проживання хворої. В пульмонологічному відділенні та відділенні інтенсивної терапії дезінфекцію виконано силами обласної клінічної лікарні.

«Протиепідемічні заходи і лабораторні дослідження тривають», - підкреслили у відомстві.

Довідка УНІАН. Черевний тиф - гостра кишкова інфекція, засобами профілактики якої є дотримання правил особистої гігієни і вживання харчових продуктів та питної води гарантованої якості.

Черевний тиф викликає бактерія Salmonella typhi. Симптоми хвороби зазвичай розвиваються через 1-3 тижні після зараження і можуть бути як простими, так і складними. Спостерігається висока температура, нездужання, головний біль, запор або діарея, поява рожевих плям на грудях і збільшення селезінки і печінки.