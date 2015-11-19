В Авдіївці знову видають гуманітарну допомогу

З 19 листопада 2015 року в Авдіївці Донецької області за новою адресою відновив роботу пункт видачі гуманітарної допомоги. Продуктові набори видають волонтери Штабу Ріната Ахметова, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу.

Робота пункту, який раніше розташовувався в міській лікарні, тимчасово припинялася через несприятливу санітарну обстановку у місті. В Авдіївці істотні руйнування, в житлових будинках та адміністративних будівлях з'явилося багато мишей.

В Гуманітарному штабі було прийнято рішення перенести пункт видачі в нове приміщення, яке буде відповідати всім санітарним нормам.

Нова адреса пункту:

Вул. Корольова, 2 (приміщення МіськВНО)

Графік роботи:

з 9-00 до 13-00, з понеділка по п'ятницю

Додаткову інформацію про те, як працює пункт в Авдіївці, які потрібні документи для отримання допомоги, як видається допомога, можна дізнатися, зателефонувавши на гарячу лінію Штабу 0800 509 001, а також через онлайн-помічник.