В Авдіївці знову видають гуманітарну допомогу
Робота пункту, який раніше розташовувався в міській лікарні, тимчасово припинялася через несприятливу санітарну обстановку у місті.
З 19 листопада 2015 року в Авдіївці Донецької області за новою адресою відновив роботу пункт видачі гуманітарної допомоги. Продуктові набори видають волонтери Штабу Ріната Ахметова, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу.
Робота пункту, який раніше розташовувався в міській лікарні, тимчасово припинялася через несприятливу санітарну обстановку у місті. В Авдіївці істотні руйнування, в житлових будинках та адміністративних будівлях з'явилося багато мишей.
В Гуманітарному штабі було прийнято рішення перенести пункт видачі в нове приміщення, яке буде відповідати всім санітарним нормам.
Нова адреса пункту:
Вул. Корольова, 2 (приміщення МіськВНО)
Графік роботи:
з 9-00 до 13-00, з понеділка по п'ятницю
Додаткову інформацію про те, як працює пункт в Авдіївці, які потрібні документи для отримання допомоги, як видається допомога, можна дізнатися, зателефонувавши на гарячу лінію Штабу 0800 509 001, а також через онлайн-помічник.