Завтра в Києві очікуються пориви вітру 15-18 м/с

У п'ятницю, 20 листопада, в Києві очікуються пориви вітру 15-18 м/с.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища попереджає про виникнення небезпеки, пов'язаної з природними явищами, і рекомендує в разі посилення вітру по можливості не виходити на вулицю.

Завтра в Києві очікується хмарна погода з проясненнями, вночі без істотних опадів, вранці та вдень часом дощ, температура вночі 6-8° тепла, вдень близько 10°.