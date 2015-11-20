У Херсонській області троє дітей потрапили в реанімацію, отруївшись грибами

У Херсонській області вчора, 19 листопада, вранці в реанімаційне відділення Чаплинської райлікарні госпіталізовано троє дітей віком 11, 13 і 15 років.

Як повідомили УНІАН у прес-службі облуправління ДСНС, у дітей діагностували отруєння дикорослими грибами.

Лікарі оцінили їх стан як середньої тяжкості.

Всі діти – жителі смт Асканія-Нова. За попередніми даними, двоє братів і їх племінниця напередодні вживали гриби, зібрані в місцевому дендропарку. В даний час стан потерпілих оцінюється як задовільний.