У Херсонській області троє дітей потрапили в реанімацію, отруївшись грибами
11:35, 20 листопада 2015Новини регіонів
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В даний час стан потерпілих оцінюється як задовільний.
За попередніми даними, двоє братів і їх племінниця напередодні вживали гриби, зібрані в місцевому дендропарку / Фото: УНІАН
У Херсонській області вчора, 19 листопада, вранці в реанімаційне відділення Чаплинської райлікарні госпіталізовано троє дітей віком 11, 13 і 15 років.
Як повідомили УНІАН у прес-службі облуправління ДСНС, у дітей діагностували отруєння дикорослими грибами.
Лікарі оцінили їх стан як середньої тяжкості.
Всі діти – жителі смт Асканія-Нова. За попередніми даними, двоє братів і їх племінниця напередодні вживали гриби, зібрані в місцевому дендропарку. В даний час стан потерпілих оцінюється як задовільний.
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