У Львівській області вилучили контрабандну партію заборонених стероїдів

У Львівській області в пункті пропуску «Рава-Руська», працівники митниці спільно зі співробітниками СБУ вилучили у громадянина України, який на рейсовому автобусі прямував у Польщу, партію стероїдних анаболіків, обіг яких заборонений в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ ГФС у Львівській області, 19 листопада в зону митного контролю прибув рейсовий автобус, який прямував у Польщу. У 34-річного пасажира автобуса, громадянина України, в одязі були виявлені заховані 1200 таблеток заборонених в Україні таблеток «Данабол», що містять сильнодіючу речовину метан діанон.

«За даним фактом складено відповідні процесуальні документи. Дії громадянина мають ознаки тяжкого кримінального злочину, міру відповідальності визначить суд. Вартість вилучених засобів буде встановлена додатково», - інформує прес-служба відомства.

Довідка. Лікарський засіб «Данабол» відноситься до сильнодіючих речовин, обіг яких в Україні заборонено. Препарат – потужний стероїдний анаболічний стероїд, який використовується деякими спортсменами і відвідувачами тренажерних залів для збільшення м'язової маси. В той же час його вживання має сильний токсичний вплив на печінку, що обумовлено наявністю у препаратах речовин метильної групи, та може призвести до тяжких наслідків - атрофії нирок, підвищення артеріального тиску, втрати волосся.