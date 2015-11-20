Миколаївщина: малюків з дитсадка госпіталізовано з отруєнням

Як повідомили УНІАН у відділ комунікації ГУ Національної поліції в Миколаївській області, 18 листопада ввечері у дітей погіршилося самопочуття і вони були госпіталізовані з діагнозом «харчове отруєння».

Відповідні державні та соціальні служби поінформовані про цей факт, проводиться перевірка, очікуються результати експертиз і досліджень.

Як повідомили в ГУ Держсанепідслужби у Миколаївській області, 19 листопада проведено епідеміологічне розслідування, в осередку проведено заключну дезінфекцію.

Відібрано матеріали для лабораторних досліджень від контактних осіб, об'єктів довкілля, харчових продуктів, змивів, питної води.

"Розроблено план заходів із локалізації та ліквідації групового захворювання. Заходи проведено своєчасно. За минулу добу нових випадків не зареєстровано", - повідомили в санепідслужбі.

Епідеміологічне розслідування в осередку триває.