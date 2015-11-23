У Львові затримано "швидку", якою керував п'яний

Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Львова, вночі 23 листопада патрульним надійшло повідомлення, що на проспекті В'ячеслава Чорновола з порушенням правил дорожнього руху рухається автомобіль швидкої допомоги "Mercedes Vito" з військовими номерами у якого спущене колесо.

Наряд патрульної поліції зупинив автомобіль. У ньому знаходилися водій і пасажир, які, як з'ясувалося, перебували в стані алкогольного сп'яніння.

Читайте такожУ Києві почала роботу гаряча лінія для повідомлень про роботу бригад екстреної медичної допомоги

Як розповіла прес-секретар патрульної поліції Львова Катерина Рибій, за кермом автомобіля був військовослужбовець родом з Рівненської області, який служить у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді (місто Львів), у його крові виявили 1,7 проміле алкоголю. Пасажир-військовослужбовець також мав ознаки алкогольного сп’яніння.

За словами Рибій, даний автомобіль швидкої допомоги надійшов в Україну в якості гуманітарної допомоги і повинен був знаходитися у зоні АТО. Цю інформацію підтвердила військова прокуратура Західного регіону. Всі обставини даного правопорушення з'ясовуються.

Як повідомили у прес-службі поліції, патрульні поліцейські в співпраці з військовою прокуратурою Західного регіону на даний час за допомогою системи „Рубіж” проводять заходи щодо встановлення місця перебування 150 транспортних засобів, які були передані в Україну із-за кордону в якості гуманітарної допомоги і повинні бути у зоні АТО, однак туди не потрапили.

У прес-службі Регіонального медіа-центру Міністерства оборони України (м.Львів) інформацію із затриманням у Львові в стані алкогольного сп'яніння військовослужбовців-десантників наразі не коментують.