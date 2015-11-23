На Закарпатті рівень води на Тисі підніметься вище 10 метрів

У Закарпатській області оголосили гідрологічне штормове попередження, очікується різке і дуже високе підвищення рівня води у річці Тиса.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомили в Управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області.

Як йдеться в повідомленні УГСЧС з посиланням на прогноз Закарпатського гідрометеоцентру, сьогодні, 23 листопада, на річці Латориця біля міста Чоп завершиться формування максимального рівня води на рівні близько 4,5 метра над нулем поста.

Однак, за даними УГСЧС, 24 листопада очікується максимальний рівень води в річці Тиса неподалік від міста Чоп на рівні 10-10,5 метра над нулем поста.

Згідно з попередніми прогнозами, у зв'язку з таким підвищенням, очікується початковий вихід води на заплаву міждамбового простору.

Як повідомляв УНІАН, у Закарпатській області через сильні дощі 20 листопада почався паводок. Станом на 20.00 21 листопада було підтоплено 315 будинків у п'яти районах. Станом на ранок 23 листопада підтопленими залишалися 37 домогосподарств.