Мешканці "сірої зони" Донбасу отримали допомогу від волонтерів штабу Ахметова

68 770 продуктових наборів отримали мирні жителі так званої «сірої зони» Донецької області. 6 місяців допомогу доставляють мобільні бригади волонтерів Штабу Ріната Ахметова, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу.

За час роботи волонтери відвідали 190 сіл та маленьких містечок, у цілому проїхавши більш як 32 тисячі кілометрів. Допомогу отримують найбільш соціально незахищені категорії мирних мешканців – люди похилого віку, багатодітні сім'ї, інваліди, батьки-одинаки тощо.

«Волонтери Штабу Ріната Ахметова доставляють гуманітарну допомогу в так звану «сіру зону», яка утворилася в результаті відведення озброєнь по обидві сторони лінії зіткнення. Зараз це одне з основних завдань нашої роботи. Продуктова допомога там дуже затребувана, і ми будемо продовжувати її надавати, оскільки жодна інша гуманітарна місія не мала можливості доставки допомоги для населення цих сіл і міст», – розповів директор Штабу Олександр Вишняков.

Мобільні бригади Штабу Ахметова видавали допомогу у 8-ми районах Донецької області по обидві сторони лінії зіткнення. Це – Ясинуватський, Волноваський, Артемівський, Мар'їнський, Амвросіївський, Шахтарський, Тельманівський і Новоазовський райони, а також місто Дзержинськ.

Читайте такожЯк проходить перевірка якості продуктів від Штабу Ахметова«Особливу увагу ми надаємо жителям на лінії зіткнення. Там періодично відбуваються обстріли, немає тепла, електрики, іноді і зв'язку. В місцеві магазини продукти доставляють з перебоями через розбиті доріги, але навіть те, що є, населення не в змозі купити. До кінця року волонтери Штабу Ріната Ахметова будуть і далі видавати допомогу в глибинці, відвідуючи нові села», – розповіла Євгенія Рзаєва, керівник напрямку «Гуманітарна допомога» Штабу.

Читайте такожБільш як 2000 мам-годувальниць скористалися консультацією Штабу АхметоваПроект мобільних бригад видачі був запущений в травні 2015 року. Подібна мобільна доставка продуктів від Гуманітарного штабу дозволяє надати допомогу людям у віддалених населених пунктах, де немає можливості відкрити стаціонарний пункт видачі.