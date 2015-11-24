У Закарпатській області сім'я з чотирьох осіб отруїлася невідомим газом

У Закарпатській області через отруєння невідомим газом госпіталізовано сім'ю з чотирьох осіб.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в управлінні ДСНС України в Закарпатській області, 23 листопада о 08:00 ранку в рятувальну службу м. Мукачево надійшло повідомлення про госпіталізацію сім'ї з чотирьох осіб, які проживають у селі Ракошино Мукачівського району Закарпаття.

Попередній діагноз - отруєння невідомим газом, додали в УГСЧС.

Серед постраждалих чоловік і дружина 1977 р. - госпіталізовані у відділення терапії Мукачівської ЦРЛ. Їх діти - 16-річний син і 10-річна дочка - перебувають у реанімаційному відділенні Мукачівської ОДБ.