Тернопільська міськрада схвалила програму щодо підтримки охорони здоров’я

Як передає кореспондент УНІАН, за дану схвалення програми проголосували 37 із 42 присутніх депутатів, 4 утримались, 1 не голосував.

Метою програми є підвищення якості та доступності медицини для населення, поліпшенням матеріально-технічного забезпечення лікарень, профілактика захворювань, поліпшення демографічної ситуації.

Кошторис програми становить 631,5 млн грн, з них 363,4 млн грн буде виділено з міського бюджету, 268,1 млн грн – з державного.

Кошти заплановано направити на закупівлю сучасного кардіологічного обладнання, забезпечення хворих на цукровий діабет необхідними препаратами, створення амбулаторії сімейного лікаря, завершення ремонту перинатального центру, розвиток кардіохірургії, запровадження електронного запису на прийом до лікаря в усіх міських закладах охорони здоров’я, вдосконалення та спрощення процедури проходження обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівниками бюджетної сфери, облаштування в кожному мікрорайоні міста спортмайданчиків на базі шкіл.