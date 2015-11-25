Закарпаття: прокуратура розслідує смерть вагітної у лікарні

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі організації прийому громадян, розгляду звернень, запитів та зв’язків з громадськістю прокуратури Закарпатської області.

Як йдеться у повідомленні з посиланням на прокурора Свалявського району Віталія Свистака, 32-річна вагітна жінка протягом доби перебувала у Свалявській ЦРЛ, проте через можливе неналежне виконання професійних обов’язків медичними працівниками лікарні жінка та її ненароджена дитина померли.

20 листопада прокуратурою Свалявського району за фактом смерті вагітної жінки розпочате кримінальне провадження за ч.1 ст.140 КК України (неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником).

Подробиці справи прокуратура наразі не розголошує.

«Наразі триває досудове розслідування», - додали в прокуратурі.

У той же час про сам факт повідомила на своїй сторінці у мережі Фейсбук користувачка Марина Грабар: «У нас на Закарпатті, в м. Свалява, у лікарні померла вагітна жінка. Через лікарську байдужість».

Як пишуть закарпатські ЗМІ, за висновками лікарів, жінка померла від розриву селезінки. У померлої залишився 9-річний син.