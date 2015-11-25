У Дніпропетровську поліція вилучила у чоловіка 1,2 тис. сильнодіючих психотропних пігулок

У Дніпропетровську 23 листопада в ході обшуку одного з домоволодінь Красногвардійського району працівники Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України вилучили арсенал зброї та 1,2 тис. сильнодіючих психотропних пігулок, що призначались для незаконної реалізації наркозалежним особам.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Дніпропетровській області.

«У власника житла виявлено 5 пістолетів, 60 набоїв до них та 1,2 тис. пігулок «метан діенону», «нандролон деканоату», «ефедрину».За цінами «чорного» ринку, вартість психотропних засобів складає 104 тис. грн», - йдеться у повідомленні.

Також у зловмисника вилучено комп’ютер, планшет, мобільні телефони, банківські платіжні картки та готівку.

Слідчим підрозділом Дніпропетровського відділу поліції ГУНП відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 321 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів), що передбачає покарання позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.