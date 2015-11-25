У Києві звільнили педіатра, який нетверезим прибув на виклик до дитини

У Києві через випадок з лікарем, який у нетверезому стані приїхав на виклик до хворої дитини, буде посилено контроль за трудовою дисципліною медичних працівників.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на директора Департаменту охорони здоров’я Тетяну Донченко.

«Випадок із лікарем-педіатром, який прибув на виклик до маленької дитини у нетверезому стані, є не лише ганебним. Це неприпустима подія, що продемонструвала абсолютну необхідність підсилення контролю за трудовою дисципліною в медичних колективах», - прокоментувала Донченко інцидент, що стався минулого тижня в Деснянському районі Києва.

Як інформують в КМДА, 17 листопада за зверненням батьків дитини було встановлено, що педіатр служби невідкладної медичної допомоги, підпорядкованої Деснянському райуправлінню охорони здоров’я, прибув о 2-й ночі на виклик у стані алкогольного сп’яніння. Після отримання офіційних результатів аналізу крові лікаря на вміст алкоголю, в «Центрі первинної медико-санітарної допомоги № 4» Деснянського району відбулося засідання адміністрації та профспілкового комітету. Учасниками засідання було прийнято рішення щодо звільнення лікаря на підставі статті 40 КЗОТ України, п. 7 «Поява на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння», йдеться в повідомленні.

За словами Донченко, з метою попередження подібних випадків готується наказ про заходи щодо удосконалення надання медичної допомоги у пунктах невідкладної медичної допомоги всіх районів міста.

«Департамент рекомендуватиме підсилити контроль за трудовою дисципліною всім без виключення районним управлінням охорони здоров’я м. Києва та муніципальним медичним закладам. Крім того, ми обов’язково перевірятимемо працівників пунктів невідкладної допомоги, лікарів, що проводять прийоми, медиків київських лікарень. Дуже сподіваюсь, що ці раптові перевірки «без попередження» доведуть, що нетверезий лікар на робочому місті – ганебне та неприпустиме, але все ж таки виключення», – заявила Донченко.