Львівщина: з отруєнням госпіталізовано матір та її трьох дітей

На Львівщині чадним газом отруїлася родина з чотирьох осіб, серед постраждалих троє дітей.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, 25 листопада, о 20:00, у селі Зубра Пустомитівського району отруїлися чадним газом чотири особи: 28-річна жінка, двоє дітей віком 6 місяців (двійнята) та дитина віком 5 років. Постраждалих госпіталізовано. Причина події встановлюється.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter