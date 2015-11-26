На Рівненщині дев'ятеро дітей отруїлися неякісними продуктами
14:38, 26 листопада 2015Новини регіонів
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На Рівненщині в селі Будимля Дубровицького району дев'ятеро дітей віком до 15 років отруїлися неякісними продуктами, які споживали на весіллі.
Семеро з них перебувають у стані середньої тяжкості / Фото: УНИАН
Як повідомили кореспондентові УНІАН у головному управлінні Дерсанепідемслужби в Рівненській області, 25 листопада дітей госпіталізовано.
Семеро з них перебувають у стані середньої тяжкості. У двох - легкий стан.
Усім поставлено діагноз – гострий гастроентерит.
Сьогодні на місце події виїхали спеціалісти управління Держсанепідемслужби в Рівненській області.
Наразі встановлено, що діти отруїлися крабовими паличками смаженими в клярі.
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