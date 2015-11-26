На Рівненщині дев'ятеро дітей отруїлися неякісними продуктами

14:38, 26 листопада 2015
Новини регіонів
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На Рівненщині в селі Будимля Дубровицького району дев'ятеро дітей віком до 15 років отруїлися неякісними продуктами, які споживали на весіллі.

Фото: УНИАН

Як повідомили кореспондентові УНІАН у головному управлінні Дерсанепідемслужби в Рівненській області, 25 листопада дітей госпіталізовано.

Семеро з них перебувають у стані середньої тяжкості. У двох - легкий стан.

Усім поставлено діагноз – гострий гастроентерит.

Сьогодні на місце події виїхали спеціалісти управління Держсанепідемслужби в Рівненській області.

Наразі встановлено, що діти отруїлися крабовими паличками смаженими в клярі.

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