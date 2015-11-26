На Рівненщині дев'ятеро дітей отруїлися неякісними продуктами

Як повідомили кореспондентові УНІАН у головному управлінні Дерсанепідемслужби в Рівненській області, 25 листопада дітей госпіталізовано.

Семеро з них перебувають у стані середньої тяжкості. У двох - легкий стан.

Усім поставлено діагноз – гострий гастроентерит.

Сьогодні на місце події виїхали спеціалісти управління Держсанепідемслужби в Рівненській області.

Наразі встановлено, що діти отруїлися крабовими паличками смаженими в клярі.