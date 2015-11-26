Штаб Ахметова роздав вже понад 400 тисяч продуктових наборів для дітей

Сьогодні, 26 листопада, у Донецьку був виданий 400-тисячний дитячий набір. Його отримав 2-річний Ваня, який регулярно разом з мамою приходить в Куйбишевський районний пункт видачі допомоги від Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, повідомили УНІАН у Штабі.

«Мій малюк отримує допомогу з літа минулого року. За сімейними обставинами, ми жодного разу не покидали місто протягом всієї війни. Нам було дуже важко і страшно. Але, на щастя, наш Ваня завжди був ситий і здоровий. Для нас це найголовніше», – розповідає Наталя, мама хлопчика.

Кожні 35 днів допомогу від Штабу отримують понад 30 тисяч дітей від 0 до 35 місяців, які проживають на мирних і підконтрольних територіях Донбасу. Найбільш затребувані дитячі набори в таких містах, як Донецьк, Макіївка, Шахтарськ, Харцизьк, Горлівка і Єнакієве.

«Допомога дітям – одне з основних завдань, які поставив Рінат Ахметов перед своїм Штабом. Щодня ми видаємо більше 1 тисячі дитячих наборів. Ми хочемо, щоб малюки Донбасу росли здоровими і щасливими, незважаючи на всі труднощі, з якими їм та їх батькам довелося зіткнутися», – підкреслює Олександр Вишняков.

Якість харчування новонародженої дитини безпосередньо впливає на її подальший повноцінний розвиток, тому Штаб надає особливу увагу складу і якості дитячих продуктових наборів, а також регулярності та своєчасності видачі допомоги.

«Якщо не надавати увагу здоровому харчуванню малюків та мам, що годують, ми можемо зіткнутися із ще більшою бідою через деякий час. Команда Штабу завжди націлена на вдосконалення допомоги. Це особиста мотивація наших співробітників. Тому ми змінили підхід до видачі дитячих наборів та їх складу», – говорить директор Гуманітарного штабу Олександр Вишняков.

Нагадаємо, Штаб Ахметова приєднався до ініціативи ЮНІСЕФ та Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я щодо популяризації грудного вигодовування серед матерів, які постраждали в результаті конфлікту на Донбасі. Тому для дітей від 0 до 11 місяців було запропоновано 2 види продуктових наборів: набір для підтримання годуючої матері або набір дитячих сумішей (при штучному вигодовуванні). Діти віком від 12 до 35 місяців поступово переходять на доросле харчування і отримують відповідні продуктові набори.