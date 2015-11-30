На столицю може очікувати зростання показників щодо ВІЛ-інфікування – експерт

Про це виконавчий директор Київського відділення Всеукраїнської мережі людей з ВІЛ/СНІД Лада Булах заявила на прес-конференції в УНІАН.

За її словами, на столицю може очікувати зростання показників інфікування ВІЛ молоді та немовлят, народжених ВІЛ-позитивними матерями.

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«На сьогодні проблеми ВІЛ/СНІДу поглиблюються. Центр СНІДу не фінансується. Безоплатного тестування немає. Незважаючи на те, що прийнята Національна програма з подолання епідемії ВІЛ/СНІДу, у Києві вона провалена. Її не прийняли з невідомих нам причин. На сьогодні профінансовано лише дитячі суміші харчування немовлят з ціллю профілактувати передачу ВІЛ від матері до дитини», - сказала Булах.

Вона акцентувала, що у столиці тестування на ВІЛ-інфекцію здійснюється на платній основі, а відтак недоступне багатьом особам з групи ризику.

«Перший крок у боротьбі з епідемією – доступне тестування. У Києві за нього треба платити. Тому нам слід очікувати на зростання показників зараження ВІЛ. Цього року у Києві померло 205 осіб з ВІЛ-інфекцією, з них 70 осіб – через туберкульоз. У Європі ці показники нульові», - зазначила Булах.

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«У столиці комплексну соціальну, психологічну допомогу надають лише у двох комунальних закладах і лише молоді та дітям. Дорослим ВІЛ-позитивним хворим у Києві (за кошти міста) не надається допомога взагалі. Соцзаклади просто не приймають до себе людей з ВІЛ-статусом», - сказала Булах.

Своєю чергою головний лікар Київського міського центру профілактики та боротьби зі СНІДом Олександр Юрченко наголосив, що столиця лишається у п’ятірці міст-лідерів щодо розповсюдження ВІЛ/СНІДу.

«У Києві на диспансерному обліку перебувають близько 15 тисяч ВІЛ-позитивних людей. Головний шлях передачі інфекції – статевий. Останнім часом змінюється вікова структура серед вперше виявлених випадків: переважають люди за 50 років», - наголосив Юрченко.

Він також підкреслив, що цього року у Києві не зафіксовано жодного випадку зараження медиків ВІЛ-інфекцією.

«Щодо дітей народжених ВІЛ-позитивними породіллями. Показники: 23 ВІЛ-позитивних новонароджених на тисячу. Це діти матерів, які не бажали бути на лікарняному обліку і не лікувалися. Усі, хто отримав відповідну терапію, народили немовлят з негативним статусом», - сказав Юрченко.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками ВООЗ та Об’єднаної Програми ООН з ВІЛ/СНІД (ЮНЕЙДС), Україна залишається регіоном з високим рівнем поширення ВІЛ-інфекції серед інших країн Східної Європи та Центральної Азії. За офіційною статистикою, з початку 2015 року в Україні зареєстровано понад 13 тис. випадків ВІЛ-інфекції, а з 1987 по 2015 рік - понад 277 тис.

27 листопада в Україні стартувала нова хвиля інформаційної кампанії «Не дай СНІДу шанс!». Метою кампанії є підвищення обізнаності про ВІЛ-інфекцію серед населення, популяризація відповідальної поведінки та тестування на ВІЛ.