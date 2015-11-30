Гуманітарний штаб доставив допомогу жителям Сартани

900 найбільш нужденних мешканців Сартани отримали гуманітарну допомогу від волонтерів. В основному це люди похилого віку старше 65 років. Продукти привезла бригада мобільної видачі Штабу Ріната Ахметова.

Цей населений пункт знаходиться поблизу Маріуполя, на мирній території, але на його околицях не припиняються обстріли досі. Так звана «сіра зона» утворилася в результаті відведення озброєнь по обидві сторони лінії зіткнення. За оцінками волонтерів тільки в Сартанів близько 5000 людей, що гостро потребують продуктів харчування.

«Це перший виїзд наших волонтерів у Сартану. Незважаючи на близьке розташування до Маріуполя і відновлену після серпневих обстрілів інфраструктуру, звідти виїхала більша частина молоді. Залишилися старі люди, які виживають на мінімальні пенсії, без підтримки дітей і рідних. Люди дізналися про приїзд нашої бригади і почали займати чергу з 3-х годин ночі. У грудні ми плануємо продовжити виїзди в Сартану, і надати допомогу всім жителям пільгових категорій у відповідності з критеріями Штабу», – розповідає Євгенія Рзаєва, керівник напрямку «Гуманітарна допомога» Штабу.

Читайте такожШтаб Ахметова видав понад 400 тисяч продуктових наборів для дітей Із запитом про допомогу мирним жителям Сартани в Штаб Ахметова звернулася місцева влада. Їх представники надали приміщення для роботи волонтерів, підготували списки жителів, допомагали координувати чергу під час видачі.

Сартана стала 195-м населеним пунктом, куди вирушила мобільна бригада. Проект мобільних бригад видачі Штабу Ріната Ахметова був запущений в травні 2015 року. Мобільна доставка продуктів дозволяє надати допомогу людям у селах «сірої зони» Донецької області, де немає можливості відкрити стаціонарний пункт видачі. Станом на 30 листопада 2015 року продукти отримали понад 69,5 тисяч осіб.