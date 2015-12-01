У Сумській області проживає 366 хворих на СНІД

У Сумській області на сьогоднішній день проживає 366 хворих на СНІД.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Сумської облдержадміністрації з посиланням на інформацію обласного Центру профілактики та боротьби зі СНІДом, надану з нагоди Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, що відзначається 1 грудня.

«З 1987 року в Сумській області офіційно зареєстровано 2,436 тис. ВІЛ-інфікованих людей, 715 хворих на СНІД та 188 померлих від СНІДу. На сьогодні в області проживає 1,215 тис. ВІЛ-інфікованих, у тому числі 366 хворих на СНІД», – йдеться у повідомленні.

Наразі в області найвищі показники поширеності ВІЛ-інфекції за результатами диспансерного спостереження спостерігаються в Конотопі, Сумах, а також у Кролевецькому, Роменському та Шосткінському районах. Лідером в області є місто Ромни.

«ВІЛ-інфекція вже давно перестала бути ознакою соціального неблагополуччя. За результатами спеціальних досліджень, поширеність ВІЛ-інфекції серед споживачів ін'єкційних наркотиків знижується. З 2008 р. основним шляхом передачі вірусу ВІЛ в Сумській області став статевий. В даний час майже три чверті ВІЛ-інфікованих, виявлених в області, інфікуються від своїх статевих партнерів. Набуває актуальності інфікування чоловіків гомосексуальним шляхом», – зазначає прес-служба.

Крім того, на Сумщині викликає занепокоєння розповсюдження ВІЛ серед молоді у віці 15-24 роки: щорічно реєструється 15-20 ВІЛ-інфікованих молодих людей. Переважна більшість з них - це молоді жінки, які дізналися про свій ВІЛ-статус під час вагітності.

Також в області зареєстровано 32 ВІЛ-інфіковані дитини. Всі вони перебувають на пожиттєвій антиретровірусній терапії.

Довідка УНІАН. Всесвітній день боротьби зі СНІДом відзначається щорічно з 1 грудня 1988 року з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я. У цей день на зустрічі міністрів охорони здоров’я всіх країн прозвучав заклик до соціальної терпимості і розширення обміну інформацією щодо ВІЛ/СНІДу. Головна його мета запровадження даного Дня – звернути увагу суспільства на цю проблему.