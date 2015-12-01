У Києві пацієнт випав з восьмого поверху лікарні.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Києві, це сталося 30 листопада в Оболонському районі.

«Вчора о 16:11 до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про те, що в Оболонському районі з восьмого поверху міської лікарні випав чоловік», - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що 66-річний пацієнт проходив курс стаціонарного лікування в терапевтичному відділенні. За словами лікарів, чоловік перебував у пригніченому стані.

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