На Прикарпатті можливе сходження лавин

17:57, 01 грудня 2015
Новини регіонів
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1-2 грудня, у зв'язку зі снігопадами, у високогір'ї Івано-Франківської області оголошується небезпека сходження лавин (II ступінь небезпеки).

Снежная лавина / Фото: alp.org.ua

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про небезпеку сходження лавин на Прикарпатті.

Про це повідомляється на сайті ДСНС.

«1-2 грудня, у зв'язку зі снігопадами, у високогір'ї Івано-Франківської області оголошується небезпека сходу лавин (II ступінь небезпеки)», - йдеться в повідомленні.

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