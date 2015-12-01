На Прикарпатті можливе сходження лавин

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про небезпеку сходження лавин на Прикарпатті.

Про це повідомляється на сайті ДСНС.

«1-2 грудня, у зв'язку зі снігопадами, у високогір'ї Івано-Франківської області оголошується небезпека сходу лавин (II ступінь небезпеки)», - йдеться в повідомленні.