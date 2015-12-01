На Прикарпатті можливе сходження лавин
17:57, 01 грудня 2015Новини регіонів
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1-2 грудня, у зв'язку зі снігопадами, у високогір'ї Івано-Франківської області оголошується небезпека сходження лавин (II ступінь небезпеки).
Снігова лавина / Фото: alp.org.ua
Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про небезпеку сходження лавин на Прикарпатті.
Про це повідомляється на сайті ДСНС.
«1-2 грудня, у зв'язку зі снігопадами, у високогір'ї Івано-Франківської області оголошується небезпека сходу лавин (II ступінь небезпеки)», - йдеться в повідомленні.
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