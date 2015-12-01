У Львові травмована дитина в результаті падіння дерева під час урагану

У Львові сьогодні в результаті падіння дерев під час урагану травмовано дворічну дитину, пошкоджені тролейбусна мережа і автомобіль.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, по вулиці Архипенка на житловий будинок впало дерево, яке розбило скло в квартирі і травмувало дворічну дитину. Постраждала дівчинка з діагнозом різана рана тім'яної ділянки голови госпіталізована у Львівську міську дитячу клінічну лікарню.

Як повідомили у львівському комунальному підприємстві "Львівелектротранс", сьогодні на вулиці Стрийській біля Монументу слави в результаті поривів вітру на автомобіль "УАЗ Патріот", який рухався по дорозі, впало дерево, яке пошкодило контактну тролейбусну мережу у напрямку до центру міста. У зв'язку з цим рух тролейбусів здійснюється тільки в одному напрямку, проводяться аварійно-відновлювальні роботи. Автомобіль отримав значні пошкодження, даних про травмування водія поки що немає.

За даними Львівського регіонального центру з гідрометеорології, до кінця доби 1 грудня у Львові пориви північно-західного вітру будуть досягати 25 м/сек.

Синоптики попереджають, що у Львові 2 грудня вночі та вранці будуть пориви північно-західного вітру 15-20 м/с. На дорогах ожеледиця.

Львівська міська рада, зважаючи на штормове попередження, звернулася до мешканців міста із проханням оминати місця поблизу ліній електропередач та великого скупчення дерев, що можуть становити особливу небезпеку при сильному вітрі.