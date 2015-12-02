У Станиці-Луганській знайдено пакет з немовлям, залишений багатодітною матір'ю

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління Національної поліції в області, про це 30 листопада в Станично-Луганський відділ поліції повідомив диспетчер швидкої медичної допомоги.

Згідно з повідомленням, немовля було доставлено до районної лікарні з діагнозом: переохолодження та ампутаційна кукса правого передпліччя. Пізніше дитину було доставлено до Лисичанської лікарні, де зараз за життя дівчинки борються лікарі.

На місці події співробітники слідчо-оперативної групи встановили, що 30 листопада о 09.00 за вказаною адресою під'їхав автомобіль «ВАЗ-21111» з якого вийшла невідома жінка (водій), з кольоровим пакетом у руках, зайшла до під'їзд й одразу ж вийшла без пакета, сіла в автомобіль і поїхала в невідомому напрямку. З місця події вилучили господарську сумку, простирадла, дитячу ковдру.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські знайшли 31-річну жительку села Валуйське (Станично-Луганський район). Жінка пояснила правоохоронцям, що дитину народила самостійно за місцем проживання і вирішила її залишити у зв'язку з тим, що вже має трьох дітей у віці від трьох до семи років.

Даний факт попередньо кваліфіковано за ч.2 ст.135 Кримінального кодексу України (залишення в небезпеці, вчинене матір'ю щодо новонародженої дитини). Триває досудове розслідування. Встановлюються обставини події. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.