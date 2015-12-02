У Харківській області в результаті падіння дерева під час снігопаду загинула жінка

У Харківській області в результаті падіння дерева загинула жінка.

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю Держслужби з надзвичайних ситуацій, сьогодні, 2 грудня, близько 13:10 в селі Іванчуківка в Ізюмському районі області на жінку впало одне з повалених внаслідок сильного снігопаду дерев.

Читайте такожУ Львові травмовано дитину в результаті падіння дерева під час урагану"На алеї повалено 5 дерев, верхівка одного з дерев впала на жінку 1956 р.н., внаслідок чого вона загинула на місці події", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Харківській області в результаті сильного снігопаду та шквального вітру без електрики залишаються понад 50 населених пунктів у 9 районах.