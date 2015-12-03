У Сумській області живуть понад 16,7 тис. вимушених переселенців

Про це УНІАН повідомили в обласному штабі з питань, пов'язаних із соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з окупованої території та районів проведення АТО.

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Згідно із повідомленням, найбільше переселенців знаходиться в Сумах – 5 тис. 156 осіб, 1 тис. 380 внутрішньо переміщених осіб проживає в Конотопському районі та 1 тис. 271 – в Охтирському.

«В області налічується 556 вільних місць, з яких 84 – для розміщення працездатного населення (приватне та відомче житло). Інші місця передбачені для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей-інвалідів (школи-інтернати, будинки-інтернати), а також людей похилого віку», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, станом на 20 жовтня, у Сумську область з Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей прибули 16 тис. 398 вимушених переселенців.