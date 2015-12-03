Дитячий суїцид: 12-річна дівчинка повісилася через погані оцінки

Як повідомляє міський відділ поліції, правоохоронці з'ясовують обставини самогубства школярки.

Дитина пішла з життя за власним бажанням, у своїй кімнаті самотужки прив’язала до комоду ремінь від форми та повісилася. За словами батьків, дівчинка зробила це близько 7-ї години ранку. Дитину побачила мати, жінці не вдалося врятувати дочку. Поряд з дівчинкою лежала записка, в якій підліток просить нікого не звинувачувати в її смерті та пояснює, що пішла з життя, бо не може виправити поганих оцінок у школі.

Слідчо-оперативна група поліції детально вивчає обставини події.