У Вуглегірську на Донеччині волонтери Гуманітарного Штабу почали видачу допомоги

З 3 грудня 2015 року в місті Вуглегірськ Донецької області волонтери Штабу Ріната Ахметова почали видачу гуманітарної допомоги мирним місцевим жителям пільгових категорій. Місто знаходиться на непідконтрольній території області і серйозно постраждало під час бойових дій, більше половини будівель були зруйновані.

Протягом 2-х тижнів мобільна бригада волонтерів буде працювати в режимі стаціонарного пункту видачі. «За цей час ми плануємо забезпечити наборами виживання близько 3 тисяч осіб. 90% з них – пенсіонери старше 65 років. Також за нашими даними в місті досить багато малюків до 3-х років та багатодітних сімей. Вуглегірськ знаходиться неподалік Дебальцеве, і там багато руйнувань. Ті, хто залишився в місті, дуже потребують підтримки», – розповів Андрій Санін, керівник донецького логістичного центру Гуманітарного штабу.

Нагадаємо, за 1,5 року роботи Штаб Ріната Ахметова видав 5 млн. 560 тис. дорослих наборів виживання на Донбасі по обидві сторони лінії зіткнення. 65% одержувачів допомоги – літні люди віком від 65 років, серед яких 8,5 тисяч – старших 90 років.