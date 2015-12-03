У Харкові четверо учнів госпіталізовані через розпилення в школі сльозогінного газу

У Харкові в результаті розпилення в школі сльозогінного газу в лікарню доставили 4-х учнів.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Харківській області, інформація про те, що в одному з навчальних закладів невідомі розпилили сльозогінний газ з балончика, надійшла в Жовтневий відділ поліції 3 грудня о 12.30.

За адресою виклику виїхала слідчо-оперативна група поліції.

Із закладу евакуювали близько 1 тис. школярів і викладачів.

Читайте такожУ Києві 9 учнів гімназії госпіталізовані через отруєння невідомою хімічною речовиною«Четверо учнів, які поскаржилися на першіння в горлі і головний біль, були доставлені в дитячу лікарню для надання допомоги», - відзначили в поліції.

Зараз правоохоронці встановлюють обставини події та причетних до неї.